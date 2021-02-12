السعودية اليوم / فرع التجارة بنجران ينفذ 1307 جولات رقابية على المنشآت التجارية



نجران 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال المدة من 1 - 11 فبراير الجاري 1307 جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس

وتواصل الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للبرتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

// انتهى //

18:10ت م

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نجران 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال المدة من 1 - 11 فبراير الجاري 1307 جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة كافة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وأسفرت عن تحرير 12 مخالفة.وتواصل الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للبرتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.// انتهى //18:10ت م0064

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