السعودية اليوم / إيقاف 30 مهاجرًا غير شرعي والقبض على ثلاثة عناصر إرهابية بتونس



تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 30 مهاجرًا غير شرعي بمحافظة المهدية جنوب العاصمة تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم حرس الحدود البحري بالوسط الرائد علي العياري في تصريح اليوم أن عملية إيقاف المجموعة المهاجرة تمت بشواطئ منطقة ملولش بمحافظة المهدية، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

من جانب أخرى أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم القبض على ثلاثة عناصر إرهابية بمحافظتي بنزرت وسوسة، مضيفًا أته تم الاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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18:06ت م

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