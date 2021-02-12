السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 8 مساجد مؤقتاً في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا



الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين بواقع مسجدين بمحافظة جدة ومسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وبمنطقة الرياض مسجدين الأول بمحافظة المجمعة والثاني بمحافظة ضرماء، وكذلك مسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، ومسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وأهابت الوزارة بالجميع أهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933

// انتهى //

16:20ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.وبينت الوزارة أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين بواقع مسجدين بمحافظة جدة ومسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وبمنطقة الرياض مسجدين الأول بمحافظة المجمعة والثاني بمحافظة ضرماء، وكذلك مسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، ومسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.وأهابت الوزارة بالجميع أهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933// انتهى //16:20ت م0055

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