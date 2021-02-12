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شكرا لقرائتكم شرطة الشرقية تنفذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12
شرطة الشرقية تنفذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
تم التأكد من الالتزام بمسافات التباعد الجسدي
متابعات الخليج 365 - واس
نفذت شرطة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل أمس، عدداً من الجولات الميدانية لمتابعة التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
تباعد جسدي وتوكلنا:
وشملت جولة رجال الأمن الميدانية المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج “توكلنا“.
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