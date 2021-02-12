شرطة الشرقية تنفذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت شرطة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل أمس، عدداً من الجولات الميدانية لمتابعة التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

تباعد جسدي وتوكلنا:

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج “توكلنا“.



