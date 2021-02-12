الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

أفضل الأجهزة اللوحية بأقل من 770 ريالًا على أمازون

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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الأجهزة اللوحية عبارة عن مزيج سهل الاستخدام بين الهاتف المحمول واللاب توب، ويسمح لك بالاستمتاع بالعديد من المزايا دون أن تحمل عبء وزن الكمبيوتر المحمول الضخم، وهو مثالي للدراسة وبعض أنواع العمل.

وتقدم لينوفو وأمازون وسامسونج أجهزة لوحية بسعر أقل من 770 ريالًا مع الحفاظ على الجودة التي تتوقعها من الخيارات الأكثر تكلفة، حيث لا يعني مجرد اختيارك لجهاز لوحي بسعر أقل أنه يجب عليك التنازل عن الجودة، لذلك إليك 7 أجهزة لوحية مناسبة ومليئة بالمميزات.

أفضل 7 أجهزة لوحية بميزانية منخفضة:

1- جهاز Fire HD 10 Tablet:

حصل أحد أكثر الأجهزة اللوحية مبيعًا على أمازون على خصم كبير، ويمكن استخدام هذا الجهاز اللوحي لقراءة وتصفح الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة، ويمكنه استيعاب جميع تطبيقاتك المفضلة مثل نتفليكس وتيك توك ويوتيوب.

المواصفات: حجم الشاشة: 10.1 بوصة، الذاكرة: 32 جيجا بايت، سعر التجزئة معروض للبيع الآن مقابل 570 ريالًا.

2- FACETEL Tablet Android:

تم تصميم هذا الجهاز بمعالج رباعي النواة ونظام تشغيل أندرويد 10، ويتميز بالسرعة والاستقرار، وهو مثالي للمحترفين والطلاب على حد سواء، ويأتي مزودًا بلوحة مفاتيح سهلة الاستخدام لجعل الكتابة أمرًا سهلًا.

وتتيح الكاميرا عالية الدقة والشاشة فائقة الوضوح ومكبرات الصوت المزدوجة إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة أو تسجيل فيديو، وحجم الشاشة: 10 بوصة، والذاكرة: 64 جيجا بايت، ويأتي بسعر 665 ريالًا.

3- سامسونج جالكسي Tab A8:

يزن هذا الجهاز اللوحي من سامسونج 347 جرامًا فقط، وهو نحيف وخفيف الوزن بما يكفي ليستمتع به جميع أفراد الأسرة، يتم تثبيته مع تطبيق Kids Home للعرض الآمن للأطفال بحيث يمكنك أن تطمئن إلى أن كل شيء يشاهده أطفالك مناسب لأعمارهم.

مواصفاته: حجم الشاشة: 8 بوصة، الذاكرة: 32 جيجا بايت، معروض للبيع الآن مقابل 570 ريالًا.

4- تابلت Fire 7 Kids Edition Tablet:

يأتي هذا الجهاز اللوحي المليء بالمميزات والصديق للأطفال مزودًا بأدوات تحكم أبوية ومزود بأدوات واقية؛ لذا لن تضطر إلى القلق بشأن تعامل الأطفال معه بعنف، وتعمل البطارية لـ 7 ساعات مستمرة.

المواصفات: حجم الشاشة: 7 بوصات، الذاكرة: 16 جيجا بايت، وعروض بسعر 365 ريالًا.

5- Fire 7 Tablet:

استمتع بجميع برامجك المفضلة، واقرأ كتبك، وتنقل عبر الويب باستخدام هذا الجهاز اللوحي الأكثر مبيعًا والذي يأتي مع مساعدة أمازون، أليكسا، ويأتي بحجم شاشة: 7 بوصات، وذاكرة: 16 جيجا بايت بسعر 180 ريالًا.

6- تابلت لينوفو Smart Tab HD:

يتمتع الجهاز الذي يُعد من أفضل الأجهزة اللوحية بأحدث نظام تشغيل من أندرويد، ومعالج وحدة المعالجة المركزية رباعي النواة 64 بت لضمان تجربة ألعاب سلسة وتشغيل سريع للوسائط المتعددة، ويأتي بحجم شاشة: 10.1 بوصة، والذاكرة: 64 جيجا بايت، بسعر 725 ريالًا.

7- HUAWEI MediaPad:

يحتوي هذا الجهاز اللوحي من أفضل الأجهزة اللوحية العملية على طاقة بطارية كافية للسماح لك بمشاهدة ما يصل إلى 9.8 ساعات من الفيديو دون انقطاع، ويأتي مثبتًا بمرشح الضوء الأزرق وشاشة الإضاءة المنخفضة لوقاية العين.

ويتيح لك المعالج رباعي النواة على هذا الجهاز اللوحي استخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد دون القلق من تباطؤ السرعة، ويأتي بحجم شاشة: 9.6 بوصة، وذاكرة: 16 جيجا بايت، بسعر 620 ريالًا.