شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تنفذ 4523 جولة وتغلق 140 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة محافظة جدة 4523 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أنه الفرق الميدانية ضاعفت وكثفت عدد الجولات لتصل 4523 جولة خلال حتى يوم الخميس، تم خلالها رصد نحو 168 مخالفة، واغلاق 140 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأفاد أن الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.