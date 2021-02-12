شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق السمك بالطائف لعدم تقيده بالإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قررت بلدية غرب الطائف إغلاق احترازياً سوق السمك، وذلك لعدم تقيد مرتاديه بالإجراءات الوقائية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أنه بمتابعة من الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قامت بلدية غرب الطائف الفرعية بإغلاق سوق السمك بباب الريع احترازياً، وذلك لتزايد مرتاديه خلال يوم الجمعة، وعدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، ولعدم تطبيق التباعد الجسدي