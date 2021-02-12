شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من صحة نجران بشأن استخدام مركز لطب أسنان نوع من الزرعات غير معتمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

علقت صحة نجران، على تداول معلومات بقيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد.

وقالت صحة نجران "إشارة إلى مانشر من تدوينه على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر ونصها "قيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد ... إلخ" . عليه توضح الصحة في نجران بأن المعلومات المذكورة غير صحيحة حيث أن الصورة المرفقة منشورة في دراسة بحثية في العام 2018 وهذا يشكك في مصداقية كل ماتم ذكره".

وأكدت الصحة في نجران حرصها على رصد ومتابعة أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة داخل مرافقها أو في القطاع الصحي الخاص ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مروجي الشائعات بالتنسيق مع الجهات الرسمية. وتهيب بالجميع بأهمية اتباع القنوات الرسمية في تقديم البلاغات، وذلك من خلال الرقم ۹۳۷.