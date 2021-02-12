شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأكد المركز أن الطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، فيما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع أن يكون ارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج بينما سيكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.