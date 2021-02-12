شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 353 حالة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وتعافي 305 حالة جديدة ، فيما توفيت 4 حالات – يرحمهم الله - .

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المتعافية بلغ (362,947) حالة ولله الحمد ، وبلغ عدد الحالات الحرجة 447 حالة وجميعها في العنايات المركزة .

وسجلت منطقة الرياض 168 إصابة ، والمنطقة الشرقية 87 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 34 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 14 إصابة ، أما باقي المناطق فجاءت وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات الوقائية حتى لمن تلقى اللقاح ، مع إستمرار جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت والاسواق والأماكن العامة للتأكد من الإلتزام بها .

كما أكدت وزارة الصحة على إلزام الجميع بتفعيل حساباتهم على تطبيق توكلنا التابع للوزارة لبيان الحالة الصحية قبل دخول المولات أو المنشآت ، مع التأكيد أنه يمكن تفعيل الحساب في " توكلنا " لجميع الأعمار .