شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني مختص: عقد النكاح لا يشترط أن تكون العصمة بيد الرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحامي القانوني مازن كردي أن عصمة الزواج يمكن أن تكون بيد الزوجة ولا مانع في ذلك إذا وافق الرجل .

وقال المحامي القانوني في مداخلة على قناة السعودية ، أن مسألة العصمة تتوقف على العادات والتقاليد ، وليست من أركان وشروط عقد النكاح .

وأضاف مازن الكردي أن هناك شروط تختلف من زيجة لأخرى ، مشيراً إلى أن بعض الأهالي يتدخلون بشروط ولكن الأمر يتوقف على الرضا وقد يسبب مشاكل ، وإذا رُفع الأمر للقضاء يعود البت فيها للسلطة التقديرية ، مشيراً إلى أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيحل الكثير من المشاكل التي تشهدها أغلب الأسر .