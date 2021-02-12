شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يوضح حقيقة خلق المرأة من ضلع أعوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي حقيقة خلق المرأة من ضلع أعوج .

وأكد الشيخ " العيسى " أنه لا بد من فهم سياق النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفهم اللغة العربية ، فهل كان النبي " ص " يقصد حقيقةً أنها خُلقت من هذا الضلع ؟ ، فالمرأة بنص القرآن الكريم خُلقت من الرجل ، كما قال الله تعالى : " فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ " ، وكلمة الإنسان تشمل الرجل والمرأة .

وأضاف الشيخ العيسى في لقاء ببرنامج " في الآفاق على قناة " إم بي سي " الفضائية أن المقصود من خلق المرأة من ضلع أعوج هو مراعاة خاطرها ، وليس استعراض القوة عليها فإنه يكسر خاطرها كما يُكسر الضلع .

كما أوضح الشيخ محمد عبد الكريم العيسى السبب وراء كون شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تراعي في مثل هذا الأمر الإهتمام بالتوثيق فقط ، وأن الإهتمام بهذا الأمر يكون للرجال أكثر من النساء مع التأكيد على وجود كفاءات نسائية على مستوى عالى وتفوق أحياناً كفاءات رجالية ، لكن الأمر هنا على الغالب لعدم إهتمام المرأة بالصفقات التجارية كالرجل .

وقال الشيخ العيسى أن الشريعة الإسلامية تحتاط لدفع أي لبس أو إشكال ، وفي الجوانب التي تهتم بها المرأة تُقبل أحياناً شهادتها وحدها ، وفي أحياناً أخرى لا تقبل شهادة الرجل وتقبل شهادة المرأة فيما يخص النساء .