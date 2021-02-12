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"الجوازات" توضح خطوات خدمة "تصاريح السفر الإستثنائية"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات خدمة " تصاريح السفر الإستثنائية " المتاحة عبر أبشر الإلكترونية .

وأكدت أنه يمكن إستخراج تصاريح السفر الإستثنائية عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على حساب أبشر .

2- النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات .

3- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات " طلب جديد " .

4- اختيار القطاع الحكومي المطلوب .

5- اختيار جهة إصدار التصريح .

6- اختيار خدمة تصاريح الجوازات .

7- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة .

8- تقديم الطلب .

9- تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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