وأكدت أنه يمكن إستخراج تصاريح السفر الإستثنائية عبر أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية :

شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح خطوات خدمة "تصاريح السفر الإستثنائية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية