شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة مع المراقبات ببلدية القطيف تكشف المخالفات المرصودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جولة رقابية في بلدية القطيف بالمنطقة الشرقية عن جهود المواطنات التي تم تعيينهن كمراقبات لرصد المخالفات المختلفة .

وقالت المراقبة الصحية مها السلمان في حديث لـ " العربية " أنه من أبرز المخالفات التي لاحظتها خلال هذه الفترة ، عدم وجود معقمات ، أو مقياس درجة الحرارة ، والكمامات ، والإزدحام في المحلات ، وكذلك عدم تفعيل برنامج توكلنا .

وأضافت ، أن جهود أمانة الشرقية قوية في هذه الفترة حيث تم تدريبها وتدريب المراقبات على سائر الإجراءات الإحترازية ، موجهة شكرها لحكومة المملكة التي دعمت تمكين المرأة في جميع المجالات .

وأضاف مسؤول الصحة العامة توفيق آل سباع أن جميع الإجراءات الإحترازية ، هي إجراءات سهلة وفي متناول الجميع لكن إذا تهاونا فيها كان خطرها شديد .