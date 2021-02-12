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بالفيديو.. جولة مع المراقبات ببلدية القطيف تكشف المخالفات المرصودة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جولة رقابية في بلدية القطيف بالمنطقة الشرقية عن جهود المواطنات التي تم تعيينهن كمراقبات لرصد المخالفات المختلفة .

وقالت المراقبة الصحية مها السلمان في حديث لـ " العربية " أنه من أبرز المخالفات التي لاحظتها خلال هذه الفترة ، عدم وجود معقمات ، أو مقياس درجة الحرارة ، والكمامات ، والإزدحام في المحلات ، وكذلك عدم تفعيل برنامج توكلنا .

وأضافت ، أن جهود أمانة الشرقية قوية في هذه الفترة حيث تم تدريبها وتدريب المراقبات على سائر الإجراءات الإحترازية ، موجهة شكرها لحكومة المملكة التي دعمت تمكين المرأة في جميع المجالات .

وأضاف مسؤول الصحة العامة توفيق آل سباع أن جميع الإجراءات الإحترازية ، هي إجراءات سهلة وفي متناول الجميع لكن إذا تهاونا فيها كان خطرها شديد .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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