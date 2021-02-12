شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ " الشثري " يوضح حكم الصلاة الفائتة لسنوات لمن تاب والتزم في آداء الفروض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم الصلاة الفائتة لسنوات لمن تاب والتزم في آداء الفروض .

وأكد الشيخ سعد الشثري أن الأرجح في هذا الباب أنه لا يجب قضاء الصلوات الماضية والذي يُوصى به هو الإكثار من النوافل لتعويض النقص الذي حصل في الأجر والثواب من تفويت الصلوات .

وأضاف الشيخ " الشثري " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هذا هو أظهر أقوال أهل العلم كالإمام أحمد وجماعة من أهل العلم .