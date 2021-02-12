بالأرقام.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 168 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ87 حالة، ثم مكة المكرمة بـ34 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ14 حالة، والقصيم بـ13، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا (الباحة وعسير) في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم الجوف بـ5 حالات، و(جازان ونجران) بـ4 حالات لكل منهما.

وجاءت في المرتبة الأخيرة منطقة الحدود الشمالية بواقع إصابتين.

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