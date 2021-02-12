الحربي: نسبة تساقط الثلوج خلال المنخفض القطبي ستكون 70%

توقع المهتم بالطقس عبدالله الحربي، أن نسبة ثبات تساقط الثلوج خلال منخفض ١٧ فبراير القطبي، تبلغ ٧٠%.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن أماكن تساقط الثلوج تشمل «شمال غرب تبوك، والظهر، وعلقان، والشرف، والزيتة، وجبال اللوز، ورحيب، وشمال الجوف».

وحول خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة، قال الحربي إنها ستشمل أجزاء من جنوب تبوك وأجزاء من حائل والمدينة ومكة وجدة.

وأشار إلى أن فرص الأمطار جيدة على القصيم وشرق حائل والوسطى وجنوبها والشرقية وجنوب الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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