«الحصيني»: حالة ممطرة على عدة مناطق.. تبدأ غدًا السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة لعدة أيام تبدأ غدًا السبت.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع غدًا السبت حالة ممطرة خفيفة وسريعة لمدة أيام، بأمطار من خفيفة لشبه غزيرةً، وحبات بَرَد، مع رياح نشطة.

وأضاف أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، وتمتد نواحي أجزاء من الشمالية وتبوك وحائل والقصيم وشمال الشرقية.

وأشار الباحث في الطقس والمناخ، إلى أنه متوقع منخفض عملاق الأسبوع المقبل.

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