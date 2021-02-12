فيديو يوثق عودة الحركة إلى مطار أبها.. رحلات المسافرين وفق مواعيدها

وثق مقطع فيديو الحركة الطبيعية لمطار أبها الدولي؛ حيث تم تسيير الرحلات وفقًا لمواعيدها؛ وذلك بعد ساعات من استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران)؛ حيث نشر الحساب الرسمي للعربية على موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يوضح سير الأعمال بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي.

وكانت قوات التحالف أعلنت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ وذلك بعد استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها، مشيرةً إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضحت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدةً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.

وأكدت قوات التحالف أنها تصدت لاعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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