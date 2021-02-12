مجلس الضمان الصحي: إصدار تأمين جديد عند تمديد «تأشيرة زائر»

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يجب إصدار تأمين جديد، عند تمديد تأشيرة زائر، من أجل ربطها بالجوازات، وقال المجلس: «عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، يجب إصدار تأمين زائر جديد، يغطي فترة التمديد ليتم ربطه بالجوازات».

جاء ذلك؛ ردًا من المجلس عبر حسابه بتويتر على تساؤل مقيم، قال خلاله إنه عمل زيارات متعددة لأولاده، والتأمين الصحي مدته 360 يوما، الآن يحاول تمديد الزيارة؛ لكن لا يوجد تأمين؟

وكان مجلس الضمان الصحي قد أوضح في وقت سابق، أن خدمة الربط الإلكتروني بين بيانات عملاء شركات التأمين والجوازات، تضمن استخراج الإقامات النظامية بسرعة وفعالية.

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