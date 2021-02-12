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«الجوازات السعودية»: يمكن للمقيمين السفر عبر الخطوط الناقلة بشرطين

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الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة الالتزام إجراءات دخول بلد المقصد

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط سفر المقيم إلى خارج المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل يلزم فحص قبل سفر العامل والسائق؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة. ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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