«الجوازات السعودية»: يمكن للمقيمين السفر عبر الخطوط الناقلة بشرطين

الرياض - محمد عبدالله - شددت على ضرورة الالتزام إجراءات دخول بلد المقصد
أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط سفر المقيم إلى خارج المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل يلزم فحص كورونا قبل سفر العامل والسائق؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة. ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».
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