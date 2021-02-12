إدانة كويتية لجرائم الحوثيين المستمرة ضد المدنيين في السعودية

أعلنت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، مواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل الميليشيات الحوثية، عن طريق إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية –في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر– أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية والإصرار عليها؛ يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي والإنساني، وتقويضًا للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر.

وجددت دولة الكويت دعوتها المجتمع الدولي –ولا سيما مجلس الأمن– إلى القيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف دولة الكويت التام بجانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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