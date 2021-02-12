بالفيديو.. مواطن يضع أسطوانة غاز بحجرة صراف آلي.. وشرطة الرياض تتدخل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن خمسيني وضع أسطوانة غاز داخل حجرة صراف آلي تابع لأحد البنوك.

وأوضحت وزارة الداخلية، في فيديو، أنها تلقت بلاغًا بالواقعة، وتبين أن الجاني هو مواطن في العقد الخامس من عمره.

واعترف المواطن بارتكاب الواقعة، وتم إيقافه لإحالته إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات النظامية.

وأظهر الفيديو قيام المواطن بدفع أسطوانة الغاز فوق أحد الأرصفة، قبل وضعها في حجرة الصراف الآلي، وقام بفتح الغاز وفر هاربًا.

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