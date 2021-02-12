تصاريح السفر الاستثنائية.. «الجوازات السعودية» تحدد 9 خطوات

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، والتي جاءت كالآتي:

- الدخول على حسابك في أبشر.

- النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات.

- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات(طلب جديد).

- اختيار القطاع الحكومي المطلوب.

- اختيار جهة إصدار التصاريح.

- عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات (يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية التالية "لم الشمل، الإقامة الدائمة خارج المملكة، حالات الوفاة بالخارج").

- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تختلف باختلاف نوع الطلب.

- تقديم الطلب.

- تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها.

ونوهت إلى أنه يجب ملاحظة الآتي: يمكن رفع جميع الوثائق بمرفق واحد، ألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، أن يكون بأحد الصيغ الآتية: (JPEG-JPG-PNG-PDF).

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