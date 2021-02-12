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تصاريح السفر الاستثنائية.. «الجوازات السعودية» تحدد 9 خطوات

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الرياض - محمد عبدالله - تتم عبر منصة «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، والتي جاءت كالآتي:

-    الدخول على حسابك في أبشر.
-    النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات.
-    اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات(طلب جديد).
-    اختيار القطاع الحكومي المطلوب.
-    اختيار جهة إصدار التصاريح.
-    عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات (يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية التالية "لم الشمل، الإقامة الدائمة خارج المملكة، حالات الوفاة بالخارج").
-    إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تختلف باختلاف نوع الطلب.
-    تقديم الطلب.
-    تصلك رسالة برقم الطلب ويتم معالجتها.

ونوهت إلى أنه يجب ملاحظة الآتي: يمكن رفع جميع الوثائق بمرفق واحد، ألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، أن يكون بأحد الصيغ الآتية: (JPEG-JPG-PNG-PDF).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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