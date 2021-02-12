تطبيق «توكلنا»: يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية بخطوتين

أوضح تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، خطوات إخفاء أو إلغاء الصورة الشخصية من الحساب المسجل بالتطبيق.

وقال تطبيق «توكلنا»: «ممكن للنساء التحكم بظهور وإخفاء الصورة الشخصية، بالذهاب إلى (حسابي) ثم تعديل خاصية إظهار الصورة الشخصية، وسيتم طلب رمز حماية الجهاز في حال تفعيله».

جاء ذلك؛ ردًا من تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه الرسمي بتويتر بعد استفسار من مواطنة مفاده: ما طريقة إلغاء الصورة بالتطبيق؟

وكان التطبيق ذكر- في وقت سابق- أن الصور الشخصية لا تظهر للآخرين، وأنها تظهر لصاحب الحساب وولي أمره فقط.

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