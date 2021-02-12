ضبط 303 كيلوجرامات حشيش في جازان

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من ضبط 303 كيلوجرامات من الحشيش في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر. وعُثر على 233 كيلوجراما مخبأة داخل مركبة بطريقة احترافية، و70 كيلوجراما داخل خزان وقود لإحدى المركبات، وقُبض على المتورطين وأُحيلوا والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.



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