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الطائف: إغلاق سوق السمك احترازياً لعدم تطبيق التباعد

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جدة - خالد شويل - أغلقت اليوم الجمعة بلدية غرب الطائف احترازياً سوق السمك، وذلك لعدم تقيد مرتاديه بالإجراءات الوقائية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد لعكاظ مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الطائف فايز الثبيتي، أنه بمتابعة من الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قامت بلدية غرب الطائف الفرعية بإغلاق سوق السمك بباب الريع احترازياً، وذلك لتزايد مرتاديه خلال يوم الجمعة، وعدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس ، ولعدم تطبيق التباعد الجسدي.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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