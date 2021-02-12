شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 8 مساجد بسبب إصابات «كورونا».. والإجمالي 52 مسجدا في 5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في عدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 10 حالات مؤكدة للإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال خمسة أيام بلغ 52 مسجداً، وتم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين، جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة، وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وحثت الوزارة الجميع على أهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.