شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 353 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 وتعافي 305 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 353 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 305 حالات إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 372.073 حالة، من بينها 2702 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 447 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 362.947 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6424 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.54%، ونسبة الحالات النشطة 0.72%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (168)، المنطقة الشرقية (87)، منطقة مكة المكرمة (34)، منطقة المدينة المنورة (14)، منطقة القصيم (13)، منطقة الباحة (6)، منطقة عسير (6)، منطقة حائل (6)، منطقة الجوف (5)، منطقة جازان (4)، منطقة نجران (4)، منطقة تبوك (4)، منطقة الحدود الشمالية (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (99)، الدمام (21)، جدة (16)، الهفوف (15)، المدينة المنورة (12)، القطيف (12)، مكة المكرمة (11)، الظهران (11)، الخرج (11)، ضرما (9)، الخبر (8)، بريدة (7)، رفائع الجمش (6)، بقيق (5)، وادي الدواسر (5)، تبوك (4)، حائل (4)، الدلم (4)، الزلفي (4)، الجبيل (4)، المبرز (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (76)، جدة (20)، الدمام (19)، مكة المكرمة (17)، الدلم (16)، الهفوف (10)، بريدة (9)، الظهران (7)، المجمعة (6)، المدينة المنورة (5)، نجران (5)، حوطة بني تميم (5)، رفحا (5)، الخرج (5)، عرعر (4)، الطائف (4)، الخبر (4)، القطيف (4)، بقيق (4)، ضرما (4)، شقراء (4)، وادي الدواسر (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.