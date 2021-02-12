السعودية | “الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة”: تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 و 4 وفيات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 3:41 مساءً, 12 فبراير 2021 م
المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت “الصحة” تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.