شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تكثف الإجراءات الاحترازية في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بمناطق المملكة اليوم, مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيه صلاة الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا

وشارك مراقبي المساجد والموظفين في إدارات التطوع بالفروع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بتنظيم دخول المصلين ومتابعة التزامهم بالإجراءات الإحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول.

وحث خطباء الجوامع المصلين في ثنايا خطبهم على أهمية الأخذ بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدين أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تم إطلاق برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقي المرض والأحكام الشرعية في ذلك.