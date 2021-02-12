منصة جود للإسكان تطلق صدقة لـ محمد عصام الخميس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أطلقت منصة جود للإسكان صدقة للاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس الذي توفي يوم أمس، داعية الله أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.

مبادرة منصة جود للإسكان

وقالت جود للراحل محمد الخميس حقٌ ودعوات، وعمل ينفعه في آخرته، سنقدم دعمنا لهذه الحالة الإنسانية؛ ونرفع فيها اسم الفقيد رحمه الله بالخير والعطاء المستمر.

وخصصت منصة جود حالة أرملة كبيرة في السن وتعول أبناءها، تعاني وإياهم الفاقة وقلة ذات اليد حيث تحتاج إلى 256.800 ريال لسد حاجتهم والوفاء بديونهم.

مواطنون ينعون محمد عصام الخميس

وكان عدد من المواطنين نعوا الاقتصادي الشاب محمد الخميس مستذكرين العديد من تغريداته ونصائحه فيما تم تداول العديد من التغريدات الخاصة به.

في البداية قال مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر : “اللهم ارحم واغفر للشاب #محمد_عصام_الخميس وأكرمه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين.. عرفناه ذا خلق حسن، وحب لنشر المعرفة والخير، فاللهم أجزل له المثوبة والأجر.. عظّم الله أجر أهله ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

بينما قال ناصر آل الشيخ : “اللهم ارحم عبدك #محمد_عصام_الخميس واغفر له واسكنه فسيح جناتك، اللهم ثبته عند السؤال وجازه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، اللهم اربط على قلوب ذويه والهمهم الصبر والسلوان”.

جمع بين الخلق والعلم

من جانبه قال نبيل كوشك : “محمد شاب جمع بين الخُلق والعلم، لقد تعلمت منه الكثير من خلال لقاءات جمعتنا والمعرفة التي كان ينشرها عبر وسائل التواصل. أسأل الله أن ينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان ” بينما قال عبدالعزيز الفريان : “اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك #محمد_عصام_الخميس واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعه بوالده في جنات النعيم، وألهِم أهله وأسرته وكافة أحبته الصبر والسلوان”.