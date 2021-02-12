المسند : موجة باردة قارسة آخر الأسبوع القادم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد السعودية موجة باردة قارسة آخر الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد أيام من اعتدال الأجواء بشكل تدريجي.

موجة باردة وأسبوع معتدل

وقال المسند : سنستقبل أسبوعًا دافئًا نهارًا، ومعتدلًا إلى بارد مساءً يسبق موجة باردة قارسة متوقعة آخر الأسبوع القادم؟

وتابع رئيس لجنة تسميات : “ويا ويلي اللي باع عباته” في إشارة إلى من ظن أن الشتاء قد انتهى، وتخلص من ملابسه الشتوية، متوقعًا أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض، عنيزة، طريف والدمام جراء توغل كتلة باردة متوقع أن تؤثر على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة، وطقسًا مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



