أوبر تستعد لتقبل بيتكوين كوسيلة دفع 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي، إن الشركة ستنظر في قبول بيتكوين Bitcoin كوسيلة للدفع، وذلك بعد يوم من إعلان الشركة عن خسائر في 2020 بقيمة 6.8 مليار دولار.

وصرح دارا خسروشاهي لشبكة CNBC، أن الشركة ستكون منفتحة لقبول عملات البيتكوين كوسيلة للدفع، مضيفًا: تمامًا مثلما نقبل جميع أنواع العملات المحلية، سننظر في العملات المشفرة مثل البيتكوين.

شركة أوبر تتبع تيسلا

وكانت أعلنت شركة تيسلا من إيلون ماسك بالفعل أنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة كدفعة لسياراتها في المستقبل القريب، وقالت تويتر يوم الأربعاء إنها تفكر فيما إذا كان سيحتفظ بعملة البيتكوين في ميزانيتها العمومية.

ارتفاع سعر بيتكوين

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسهم في بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع ووصلت إلى سقف الـ 50 ألف دولار.

وأبلغت أوبر عن خسارة 6.8 مليار دولار العام الماضي، لكن هذا انخفض عن 8.5 مليار دولار خسرتها في عام 2019، وتقول الشركة إنها تأمل أن تزيد من أرباحها بحلول نهاية هذا العام.

وقال المدير المالي نيلسون تشاي إنهم على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الشركة الربحية في عام 2021.

واضطرت الشركة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أعمالها في توصيل الطعام بعد أن أدى الوباء إلى انخفاض كبير في عدد العملاء بسبب الحظر والإغلاق.