مشروع القطاع الصحي في السعودية الأكبر من نوعه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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وصف موقع abouther المشروع الذي أطلقته السعودية الأسبوع الماضي الخاص بقطاع الصحة والطب في منطقة الشرق الأوسط بأنه الأكبر على الإطلاق وأكبر مشروع من نوعه.

مشروع السعودية الأكبر

وأعلنت السعودية عن نظام إلكتروني جديد لسجلات المرضى يعرف باسم EPIC، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة فيليبس الشهيرة، وهي شركة يقع مقرها في بولندا وتختص بمجال الصحة والرفاهية، من أجل توسيع نطاق توفير خدمات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في المملكة لتحسين الخدمات والتثقيف الصحي، فضلًا عن العلاج في المستشفيات وفي منازل المرضى.

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من الجهود المبذولة لتطوير حلول متكاملة من شأنها أن تسهم في تحديث توفير الرعاية الصحية في الدولة، فإن هناك خططًا بين المملكة والشركة البولندية لإنشاء مركز معرفة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المواهب المحلية في هذا المجال وتعزيز الخبرات في تطوير ذات الصلة محليًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

نهضة تنموية في جميع المجالات

من جانبه أكد رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن السعودية تشهد اليوم تحت مظلة رؤية السعودية 2030، نهضةً تنموية في جميع المجالات، يأتي في مقدمتها المجالات التقنية؛ وفي “سدايا” نسعى ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي عبر دعم تطبيقاتها في جميع القطاعات ذات الصلة

تتماشى الشراكة بين السعودية وشركة فيليبس، المعروفة كشركة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية ونمط الحياة والإضاءة، مع الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع اقتصادها إلى اقتصاد يتمحور حول البيانات والمعرفة.

