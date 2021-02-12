السعودية | سعودية تجسد وادياً شهيراً بشخصية كرتونية

شكرا لقرائتكم سعودية تجسد وادياً شهيراً بشخصية كرتونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جسدت سعودية "وادي فاطمة" الشهير في شخصية كرتونية، باعتبار الوادي إحدى الواجهات التراثية والسياحية في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

الباحثة في التنمية الاجتماعية وصاحبة المبادرة "هناء الصبحي" قالت لـ"العربية.نت" إن "وادي فاطمة يزخر بالعديد من المقومات السياحية، ووفرة مياهه وخصوبة أراضيه، وفيه سد وادي فاطمة وسوق مجنة ومسجد الروضة ومسجد الفتح التاريخي ومبرة الملك عبد العزيز الخيرية والمزرعة التاريخية وعين البرقاء الأثرية، كما يضم عدداً من الأماكن الأثرية كالقلاع والجبال ومتحف الجموم، غير أن تلك المقومات غير معروفة لدى الكثير من الناس".

وأضافت: "من هنا جاءت فكرة المشاركة في جائزة الجموم للإبداع، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي، كي نكون قدوة في العالم الرقمي عبر تقديم مبادرة "فاطمة"، وذلك لتعزيز دور المجتمع المحلي في إبراز هذه المقومات السياحية، ونتطلع إلى أن تتحول هذه المبادرة إلى مصدر اقتصادي يساهم في توفير موارد مالية لدعم حركة التنمية في محافظة الجموم".

وتابعت: "شخصية فاطمة كرتونية لطفلة هادفة، تحمل قيمًا ومعاني أصيلة، وهي تروي قصة إرث وادي فاطمة وتاريخه، وتعرّف النشء بأهمية المحافظة على التراث والبيئة، وتنمي حس المسؤولية الفردية، وهي شخصية تعيش في وادي فاطمة بمحافظة الجموم، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وتعتز بقيمها الإسلامية والوطنية، مهتمة بالتراث والمحافظة على البيئة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وذكرت أن "شخصية فاطمة الكرتونية تهدف إلى تنمية حس المواطنة والمسؤولية الفردية، كما تجسدها محاور رؤية 2030، وللتحول نحو هذه الثقافة لابد أن نغرس تلك المفاهيم في الصغار من خلال عملية التنشئة".