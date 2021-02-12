السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية



حجة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال شهر يناير 2021م، ضخ 1,283,000 لتر من مياه صالحة للشرب، وضخ 4,023,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 22 حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 116 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.320 فرداً.

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13:42ت م

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