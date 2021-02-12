السعودية اليوم / 1731 إصابة جديدة بكورونا في النمسا



فيينا 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.

// انتهى //

13:34ت م

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فيينا 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت النمسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 430861 إصابة.وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى الآن إلى أكثر من 407 آلاف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8170 وفاة.// انتهى //13:34ت م0037

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