السعودية اليوم / العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة



الخوخة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال شهر يناير 2021 م.

وراجع عيادة الباطنية 2366 فرداً، وقسم الطوارئ 7044 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 3611 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 374 فرداً، وعيادة التحصين 189شخصاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1510 مستفيدين، ولقسم علاج الإصابات 1323 شخصاً، والإحالة الطبية 17 مستفيداً، ولقسم التوعية والتثقيف 1731 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.

// انتهى //

13:31ت م

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