السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 3,307 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة



أبوظبي 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3,307 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342,974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة، مشيرة إلى تماثل 3,404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323,191 حالة.

// انتهى //

13:29ت م

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أبوظبي 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 3,307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342,974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة، مشيرة إلى تماثل 3,404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323,191 حالة.// انتهى //13:29ت م0035

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