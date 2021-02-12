السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة



المهرة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.

يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.

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13:29ت م

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