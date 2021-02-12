

طوكيو 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.

// انتهى //

13:01ت م

0031



طوكيو 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و67 وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 412515 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6817 وفاة.// انتهى //13:01ت م0031

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 1453 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.