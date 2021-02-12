السعودية اليوم / مقتل 19 من عناصر "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا



أبوجا 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

قتل 19 عنصرًا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ، خلال عملية عسكرية شنها الجيش النيجيري شمال شرقي نيجيريا.

وأكدت وسائل إعلام نيجيرية رسمية أن الاشتباكات خلال العملية أسفرت كذلك عن إصابة عدد كبير من المسلحين وحجز خمس آليات مسلحة تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة.

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12:02ت م

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