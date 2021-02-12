السعودية اليوم / السودان يسجّل 32 إصابة بكورونا



الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس

حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان

إلى 27820 إصابة، متضمنة 1756وفاة، وتعافي 20760 حالة.

// انتهى //

12:01ت م

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الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجًل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، وتعافي 75حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودانإلى 27820 إصابة، متضمنة 1756وفاة، وتعافي 20760 حالة.// انتهى //12:01ت م0026

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