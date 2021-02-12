

موسكو 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 15089 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4042837 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكفحة

// انتهى //

11:42ت م

0024



موسكو 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 15089 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4042837 إصابة.وأفاد مقر عمليات مكفحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا بأنه سجّل 507 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79194 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 20720 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3559142 حالة.// انتهى //11:42ت م0024

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 15089 إصابة جديدة بكورونا و507 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.