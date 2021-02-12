السعودية اليوم / أمانة جدة تكثف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية



جدة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس

وركزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن الأمانة سخرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات ومنها اطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

11:19ت م

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جدة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا وركزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن الأمانة سخرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات ومنها اطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //11:19ت م0022

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