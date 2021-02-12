السعودية اليوم / 9309 إصابات جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 9309 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10880603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155447 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10589230 حالة.

// انتهى //

09:54ت م

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نيودلهي 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 9309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 78 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10880603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155447 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10589230 حالة.// انتهى //09:54ت م0017

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