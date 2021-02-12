شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ ، باستخدام خدمة البث الخلوي ، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عال إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة .

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى ، على مدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة ، اعتبارا من يوم الإثنين 3 / 7 / 1442 ه الموافق 15 / 2 / 2021 حتى يوم الإثنين 10 / 7 /1442ه الموافق 22 / 2 / 2021 في تمام الساعة السادسة مساء .

وتنوه المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين ، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية التجربة المنصة ، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها ، مؤكدة أنه ستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها .

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة ، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم ، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة .