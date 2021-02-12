شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 جولة لرصد الاحترازات الصحية بالقصيم خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم ، بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضية أكثر من 3000 جوله ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت ، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين .

كما شملت الجولات المحلات التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب ، والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.