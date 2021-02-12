فيديو.. ماذا دار بين سليمان الراجحي وموظفات الوطنية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

حث رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي موظفات الشركة على بذل المزيد من الجهد والعطاء وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، داعيًا إياهن إلى أن يجعلن عملهن هدفه الأول والأخير خدمة الوطن.

هدفنا خدمة البلاد والعباد

وقال الشيخ سليمان الراجحي في مقطع فيديو وثق جانبًا من لقائه بعدد من منسوبات شركة الوطنية للدواجن: “أنتن الأساس وأنتن كل شيء أما نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة هدفنا أن تقومن بعملكن خدمة للبلاد والعباد “.

وتمنى الشيخ الراجحي من الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالى وأن ينزل البركة على الجميع .. البركة في العمر والبركة في الراتب الذي يتحصله موظفو الشركة”.

مرحلة التشغيل لشركة الوطنية

وكان الشيخ الراجحي أطلق مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، كما قرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين.

من هو الشيخ سليمان الراجحي ؟

يذكر أن الشيخ سليمان العبد العزيز الراجحي من أهم كبار رجال الأعمال في المملكة ولد في البكيرية غرة رجب عام 1346 هـ، ويرأس مجالس إدارات العديد من الشركات من بينها، دواجن الوطنية، الوطنية للصناعة، شركة الاستزراع المائي، شركة الراجحي الدولية للاستثمار، الوطنية الزراعية رئيس مجلس أمناء جامعة سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت عطبرة ورئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية ــ مصر.

من أهم إنجازاته إقامة منشأة مصرفية ضخمة “شركة الراجحي المصرفية للاستثمار” وهي شركة مصرفية مساهمة تحولت من شركة الراجحي للصرافة والتجارة والتي كانت مملوكة للإخوان الأربعة (صالح ، عبد الله ، سليمان ، ومحمد أبناء عبد العزيز الراجحي) وإقامة أكبر مشروع لإنتاج الدواجن وبيض المائدة في العالم والشرق الأوسط بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية لتوفير احتياجات السكان من الدواجن ومصنعاتها وبيض المائدة الطازج محليًا وإقليميًا والتصدير للخارج

